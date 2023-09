Per il Cagliari doppia sessione di allenamento

La sfida di domenica contro l'Udinese si avvicina e così ecco per i rossoblù una doppia sessione di allenamenti al centro sportivo di Asseminello. Fra giocatori nei giorni scorsi impegnati all'estero e ora ritrovati, e qualcuno con qualche acciacco, basti pensare al neoacquisto Petagna, la squadra cerca lo spirito giusto per affrontare i friulani.

Con un solo punto in tasca, un gol fatto e quattro subiti, per il Cagliari la quarta di campionato - una ripartenza dopo lo stop per la nazionale - si fa veramente importante. A dirigere la partita alla Domus, in programma il 17 settembre a mezzogiorno e mezza, sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Un arbitro che ha diretto ventidue volte la squadra del capoluogo sardo: sei le vittorie, sette i pareggi e nove le sconfitte.

In attesa di una vittoria sul campo, Claudio Ranieri esulta per la cittadinanza onoraria conferita dal consiglio comunale di Cagliari. Con una nota ringrazia "il sindaco e tutta l'amministrazione", ma anche i presidenti del passato e quello del presente, i dirigenti, "lo staff tecnico e sanitario, i magazzinieri, tutti i calciatori di allora e di oggi. Tutti i tifosi". "Senza di loro - aggiunge - nessun risultato sarebbe stato possibile".