Politica regionale, ultime votazioni per il collegato alla Finanziaria

Il collegato alla manovra finanziaria arriva all'ultimo miglio. Dopo enti locali e urbanistica resta da discutere il capitolo sulla sanità. La discussione si è subito bloccata sul primo emendamento. Serve tutta la mattina per trovare un compromesso. Alla fine, luce verde alla possibilità per le aziende sanitarie di attivare autonomamente concorsi a tempo determinato per coprire i posti vacanti.

Tiene ancora banco la vicenda del paziente della radiologia di nuoro invitato a curarsi fuori per i lunghi tempi di attesa. Tempi in linea con le indicazioni ministeriali, ha ribadisce l'assessore alla sanità Carlo Doria,. La votazione sul collegato andrà avanti ancora nel pomeriggio ma difficilmente si chiuderà oggi. più probabile domani. Dopodiché sarà il turno della variazione di bilancio, ultima manovrina di questo esercizio, attesa entro fine mese in commissione

Nel servizio di Salvatore Lussu le interviste a Gian Filippo Sechi (UDC), Alessandro Solinas (M5S), Annalisa Mele (Riformatori) e l'intervento dell'assessore regionale alla Sanità Carlo Doria