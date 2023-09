Le tende in via Stoccolma, operai al lavoro

La rete di recinsione del campetto di calcio e alcuni muretti sono stati già rimossi. Da questa mattina il cortile dell'Istituto comprensivo di via Stoccolma verrà trasformato in una tendopoli che dovrà ospitare 10 classi della primaria: è la soluzione scelta dal Consiglio di istituto convocato di urgenza mercoledì pomeriggio alla luce della comunicazione del Comune dell'impossibilità di garantire la riapertura dell'edificio della primaria interessato da lavori di consolidamento da maggio scorso. La tensostruttura risponderà ai requisiti di sicurezza spiega nel servizio il Responsabile dei Servizi di prevenzione e protezione della scuola l'ing. Paolo Brucciani, in attesa che terminino i lavori nel plesso giudicato inagibile nel marzo del 2022, poi consolidato trasferendo gli alunni a Selargius, riutilizzato nello scorso anno scolastico e oggi di nuovo chiuso per un ulteriore adeguamento.

Tra le opzioni proposte dal Comune, ovvero il trasferimento nell'istituto Italo Stagno di Is Mirrionis o le tende in sede, famiglie e docenti hanno preferito il male minore, come spiega l'insegnante Alessandra Moi. Intanto tutta la scuola con la dirigente scolastica Marcella Vacca è impegnata affinché lunedì 11 settembre le lezioni possano iniziare regolarmente.