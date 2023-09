Disabilità, la Sardegna modello per l'assistenza in famiglia

I grandi numeri sul lavoro domestico in Sardegna - oltre 48 mila lavoratori inquadrati come badanti e colf - non tengono conto di una specificità della nostra regione: ovvero i piani personalizzati di assistenza alle persone con disabilità finanziati da vent'anni dalla Regione attraverso la legge 162 e la legge denominata “Tornare a casa” come spiega nel servizio Marco Espa presidente nazionale dell'Associazione ABC.