Milarepa, la fantascienza sbarca nell'Isola

Il paesaggio lunare di Piscinas, ma anche il complesso nuragico di sant'Antine e la necropoli di Tuvixeddu. Sono solo alcuni dei luoghi in cui da metà febbraio verrà girato il film Milarepa, ambientato nel sud Sardegna. Il regista Louis Nero, che in passato ha lavorato con star come Faye Dunaway e Christopher Lambert, ha scelto l'isola per un racconto di formazione che si sviluppa in un futuro post apocalittico, dove non esistono più tecnologie e la gente è tornata ad abitare i siti abbandonati del passato. In primo piano problemi senza tempo.

Nel film, annuncia, reciteranno almeno tre attori premi oscar - ancora top secret - ma anche molti sardi. I casting si terranno dal 28 settembre al 5 ottobre alla Sala Anfiteatro di Cagliari.

Disponibili anche numerosi posti per la troupe - che conta già nomi di primo piano come il make up artist Vittorio Sodano, lo scenografo Paki Meduri e il costumista cagliaritano Alessandro Lai. Tutte le informazioni sul sito e i profili social della casa di produzione L'altro Film.