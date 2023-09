Tuerredda, verso un numero chiuso più efficace

Tra le prime spiagge ad adottare il numero chiuso, Tuerredda continua ad attrarre numerosi turisti che pazientemente prenotano con largo anticipo negli stabilimenti o affrontano una levataccia con il rischio di non riuscire ad entrare. Alle 1030 del primo settembre i 729 posti per la spiaggia libera e i 371 per gli stabilimenti balneari sono ormai tutti occupati. L'accesso limitato a 1100 persone è stato fissato dal Comune di Teulada nel 2020. Dopo tre anni e una nuova amministrazione si pensa di migliorarlo, come spiega il sindaco Angelo Milia.