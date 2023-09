La Notte dei Ricercatori si trasferisce a Lula

Sabato 29 settembre il Rettore dell'Università di Sassari Gavino Mariotti sarà ospite del sindaco di Lula Mario Calia per l'evento della Notte dei Ricercatori organizzata insieme all'astrofisica del Gran Sasso Institute Marica Branchesi in collegamento streaming con diversi ricercatori sulle ricadute nel territorio dell'Einstein Telescope. La scelta di puntare i riflettori sul sito che potrebbe ospitare il più importante centro di ricerca nelle prossime generazioni rientra nella cosiddetta Terza Missione dell'Università, come spiega il prorettore Pier Andrea Serra.