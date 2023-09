Sassari: aperto un centro accoglienza per 60 migranti nell'ex convento dei Cappuccini

L’ex convento dei frati Cappuccini di Sassari, riconsegnato dai francescani alla Diocesi poche settimane fa, è diventato un centro di accoglienza per migranti.

Ad annunciare la trasformazione della storica struttura, che si trova nella parte liberty della città, sono stati questa mattina il Prefetto di Sassari, Paola Dessì, e l’Arcivescovo, mons. Gian Franco Saba, che ha precisato come l’adiacente parrocchia di san Francesco rimarrà attiva con le sue normali attività.

Il centro, che è già operativo, è composto da due sezioni indipendenti, una per gli adulti e una per i minori non accompagnati. In totale può ospitare circa 60 migranti, assistiti da due equipe professionali composte da 15 persone ciascuna, a cui si aggiungono come supporto i volontari della Caritas.

Altri 300 migranti sono invece ospitati in strutture non religiose del Sassarese. E altrettanti nel resto della Provincia.

I locali messi a disposizione dalla Diocesi di Sassari e, in precedenza, anche dalla Diocesi di Ozieri, hanno finora permesso di evitare di dover far ricorso a tendopoli, come invece accaduto in alcune realtà sul continente.

Sono allo studio accordi anche con le altre due diocesi presenti nel territorio della Provincia: quella di Tempio-Ampurias e quella di Alghero-Bosa.