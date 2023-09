Sei mesi per radioterapia a nuoro, per la asl 'un malinteso'

Azienda annuncia azioni legali, 'prendiamo in carico tutti'

"L'azienda non invita nessuno ad andare fuori, ma prende in carico e accompagna il paziente in tutte le fasi del processo di cure attraverso il centro accoglienza servizi (Cas) - precisa il manager della Asl di Nuoro Paolo Cannas - sono stati fatti degli errori dal Servizio di radioterapia nello stilare un documento che hanno prodotto il malinteso.

