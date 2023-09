Sequestrata una piantagione di marijuana

Gli agenti della Polizia di Cagliari ha scoperto una piantagione di marijuana nelle campagne di Gonnesa. Circa 1300 piante e 40 sacchi di infiorescenze, in totale 120 chili di droga.

Le piante erano appese ad essiccare in un capannone, dove la Squadra Mobile - la squadriglia della prima sezione - ha trovato e arrestato un imprenditore agricolo di 58 anni, individuato come custode e proprietario di terreno e capannone, indagato per l'ipotesi di reato di coltivazione di sostanze stupefacenti.