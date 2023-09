9 settembre '43: al largo dell'Asinara l'affondamento della Corazzata Roma

9 settembre 1943, 16 miglia al largo dell'Asinara, sono le 15 e 10. Il Roma, una corazzata di 240 metri, la nave ammiraglia della nostra Regia Marina, naviga verso la Maddalena, come concordato con gli Alleati dopo la resa incondizionata.

A bordo ci sono quasi 2 mila militari. In plancia di comando c'è l'ammiraglio Carlo Bergamini. E' il comandante delle forze navali da battaglia italiane. E' lui a ordinare un cambio di programma, una rapida virata verso Annaba, in Algeria.

Ma in Algeria il Roma non arriverà mai. Alle 15 e 40 subisce l'attacco della Lutwaffe. 28 aerei Dornier tedeschi, decollati da Marsiglia. Volano a oltre 6 mila metri per evitare la contraerea. Una prima bomba colpisce la murata di destra provocando una grossa falla. Una seconda arriva invece a prua. E' l'inferno. Le caldaie si allagano, la nave si ferma, i depositi di munizioni esplodono. Muoiono 1393 marinai. Compreso l'ammiraglio Bergamini e il comandante della nave, Adone Del Cima.

Poco dopo le 16 il Roma si spezza in due tronconi e va a fondo.



Le immagini esclusive della Marina Militare, girate in alta definizione a 1200 metri di profondità nel canyon di Castelsardo, ci mostrano ciò che resta del relitto: la plancia, la stazione segnali, le torri, una batteria anti-aerea con i suoi 6 cannoni, la plancia ammiraglio.

Resterà lì, sul fondo del mare. A custodire per sempre i segreti e il ricordo di quegli uomini, in gran parte ragazzi, che hanno sacrificato la vita per la Patria.