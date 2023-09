A Teresa De Sio il premio Maria Carta 2023

E’ stata Teresa De Sio ad aggiudicarsi il Premio Maria Carta 2023: il prestigioso riconoscimento con cui Siligo, suo paese natale, ricorda ogni anno, nella piazza che porta il suo nome, la grande cantautrice e attrice, nonché poetessa e donna impegnata in politica, scomparsa prematuramente nel 1994.

Quattro in totale le sezioni del Premio, giunto alla sua 21a edizione. La cantante napoletana è stata riconosciuta miglior artista femminile nazionale o internazionale. La targa per gli artisti sardi è andata invece al coro “Eufonia” di Gavoi, sottolineando come l’edizione 2023 abbia valorizzato ancora una volta il talento femminile.

Per la sezione riservata ai sardi in continente (o nel mondo) è stato premiato il circolo “Su Nuraghe” di Alessandria, mentre il riconoscimento per le eccellenze imprenditoriali dell’Isola è andato a Giovanni Muscas.

Oltre ai premiati, si sono esibiti, tra gli altri, le cantanti Vanessa Bissiri, Claudia Crabuzza, Carla Cocco e Las Reinas. L’attrice Clara Farina ha presentato in anteprima il progetto della traduzione in sardo delle poesie di Maria Carta.