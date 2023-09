La spiaggia della Pelosa a numero chiuso fino al 31 ottobre

L’estate volge al termine, ed è tempo di bilanci per la stagione balneare.

Nel nord Sardegna l’afflusso è stato buono, in particolare nelle località più conosciute, anche se inferiore ai numeri record del 2022.

“La Pelosa”, famosa in tutto il mondo, è una delle poche spiagge a numero chiuso della Sardegna. 1.500 posti al giorno, la metà prenotabili in anticipo, la seconda metà solo nelle ultime 48 ore, attraverso un’app dedicata.

Oltre al numero chiuso, che rimarrà in vigore fino al 31 ottobre, alla Pelosa esistono restrizioni valide tutto l’anno, come il divieto di fumo e l’obbligo di una stuoia sotto l’asciugamano per non asportare sabbia.

Un modello che sembra ben funzionare, e che sarà replicato il prossimo anno: