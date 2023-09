Minori non accompagnati, in viaggio verso la speranza

Alcuni sono appena arrivati , altri si trovano in Italia da mesi, ma sono stati spostati tra le regioni, trasferiti da un centro a un altro dopo le procedure di identificazione. Nell'Isola, oggi sono poco più di 200 i minori stranieri non accompagnati .

Circa la metà sono profughi ucraini, il resto in maggioranza proviene da Africa subsahariana, Nordafrica, Turchia, ed è arrivato via mare. I due terzi sono maschi tra i 15 e i 17 anni. Nelle continuità resteranno fino alla maggiore età, con la supervisione di un tutore legale e l'assistenza di operatori specializzati.

Secondo i dati aggiornati a luglio del Ministero delle Politiche sociali la Sardegna accoglie appena lo 0,8% dei minori non accompagnati - numeri inferiori solo in Umbria e Provincia Autonoma di Trento - in meno di una decina di strutture di prima e seconda accoglienza. Ma con l'aumento dei flussi di quest'estate il dato è in crescita tanto che le Prefetture di Cagliari e Sassari cercano nuove strutture per ospitare complessivamente fino a 150 ragazzi.