Teatro Massimo via alla stagione di prosa e danza 2023-2024 del Cedac

Gli incroci tra i classici della storia del teatro e i linguaggi moderni, la danza internazionale insieme alle nuove visioni proposte da ricco cartellone dello spettacolo contemporaneo. La stagione 2023- 2024 del Cedac parte il 29 novembre al Teatro Massimo con la Maria stuarda di Schiller per terminare con il capolavoro shakespiriano il Mercante di Venezia . Nel mezzo altri 8 titoli, Beckett, Sofocle , Eduardo, per la commedia il Cyrano di Rostand.

Le suggestioni delle grandi poposte internazionali dall'America dance company di Paul Taylor o dal Ballet de Biarritz con una nuova creazione del coreografo Thierry Malandain. Un cartellone dove trovano spazio anche diversi protagonisti isolani, Antonio Marras che firma i costumi dell'Edipo re e in una rivisitazione del Lago dei cigni, la giovanissima ballerina Carola Puddu.

Ministero della Cultura, Regione sarda, Comune di Cagliari Fondazione di Sardegna affiancano l'organizzazione della stagine che avrà un prologo la prossima settimana con Eclipse spettacolo di circo contemporaneo che abbraccia ogni età .

Nel servizio di Nicola Corda l'intervento di Valeria Ciabattoni, direttrice artistica del Cedac