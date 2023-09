Guardie mediche a Oristano, la protesta dei medici di base

Tre soli professionisti, dimissionari, per un bacino di circa 40mila persone. È drammatica la situazione della Guardia medica di Oristano, dopo la crisi di quest'estate, quando 8 dei 12 camici bianchi hanno lasciato l'incarico di fronte alla richiesta di coprire anche il servizio in carcere.

Sul piede di guerra i sindacati. Lo Smi ha proclamato lo stato di agitazione, denunciando carichi di lavoro eccessivi e stipendi inadeguati Molto critica anche la Fimmg

La Asl intanto nega ogni addebito. "ho solo ricordato l'obbligo di soddisfare eventuali chiamate dal carcere in caso di necessità e disposto che fosse coperto il servizio anche con risorse ridotte, sempre nel rispetto del contratto - sottolinea il direttore generale Angelo Serusi - restiamo comunque aperti al confronto come sempre abbiamo fatto".