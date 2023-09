Dinamo, prima amichevole e prima vittoria

Al Paladonbosco di Nuoro, davanti a un pubblico da grandi occasioni, la dinamo si impone per 94 a 73 su Torino e porta a casa il trofeo “Grazia D”. Occasione per testare i nuovi acquisti con un avversario di livello inferiore - Torino milita in a2 - ma ben rodato e già alla sesta amichevole. Sabato e domenica la dinamo sara' impegnata nel trofeo internazionale City of Cagliari, al quale prenderanno parte anche Olimpia Milano e Stella Rossa Belgrado.