Integrazione, l'impegno dei tutori volontari

Il tutore è una figura fondamentale per l'integrazione dei ragazzi stranieri non accompagnati, che nei centri d'accoglienza dell'isola sono circa in 200. Non sempre i percorsi di bambini e giovani sono lineari ma le soddisfazioni non mancano. Le principali difficoltà nascono dai rapporti con le istituzioni. Per creare protocolli condivisi e' nata l'associazione tutrici e tutori volontari sardi: tra gli obiettivi anche l'estensione della tutela fino ai 21 anni, ratifica formale di rapporti che già esistono.