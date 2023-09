Nuova continuità, Solinas e Moro a Bruxelles

La regione a Bruxelles per affrontare il caso trasporti. Obiettivo: preparare la trattativa per la prossima continuità territoriale aerea. Al centro del confronto, la possibilità dell'estensione di una tariffa unica per superare gli effetti speculativi sui non residenti nei periodi di punta, in particolare quelli estivi. Si punta a un modello che consenta anche di superare i limiti delle norme della libera concorrenza che finora hanno condizionato fortemente i bandi. Non è escluso che con la commissaria Valean si affrontino anche i contenuti del decreto sul tetto ai prezzi per Sicilia e Sardegna varato dal governo e sul quale le compagnie aeree hanno manifestato una posizione critica, chiedendo proprio l'intervento dell'Unione europea.