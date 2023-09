Tortolì: ragazzi al lavoro per aiutare gli anziani e la comunità

Non solo cellulari e reti sociali. A Tortolì il progetto “Teens at work” ha messo al lavoro durante l’estate un gruppo di nove ragazzi, dai 10 ai 15 anni, che si sono occupati di far visita agli anziani, aiutandoli con il giardino e altri piccoli lavori domestici, oltre ad occuparsi del verde pubblico del paese e a studiare la storia e le tradizioni dell’Ogliastra.

Per i ragazzi, che si definiscono "portatori sani di contemporaneità, agenti di sviluppo economico, di cambiamento sociale e di innovazione”, è stata un’occasione di mettersi in gioco nei mesi in cui le scuole sono chiuse, e di scambiare il loro tempo e le loro energie con i saperi trasmessi dagli anziani.

Teens at work è un progetto di cittadinanza attiva del Centro di Aggregazione Sociale di Tortolì.

Oltre ai benefici immediati, il progetto punta ad accompagnare i ragazzi verso un percorso di crescita, imparando ad essere responsabili.