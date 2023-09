Caro voli, prove di disgelo con le compagnie aeree

Al termine del tavolo tecnico con le 8 principali compagnie aeree che operano in Italia, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso cerca di abbassare i toni dello scontro sul provvedimento che ha introdotto un tetto alle tariffe da e verso le isole. È iniziato - dice - un confronto costruttivo, che potrà servire a migliorare il decreto sul caro voli, anche attraverso un rafforzamento di Enac e Antitrust. Fermo restando - sottolinea - il diritto di sardi e siciliani alla mobilità a un prezzo ragionevole. Ryanair intanto attacca l'Anac. La compagnia accusa l'ente di aver prodotto un falso rapporto sul prezzo dei biglietti, e chiede le dimissioni del presidente Gianluigi Di Palma. Che ribatte: "Affermazione grave, il mio mandato è sempre a disposizione del Governo".

Intanto nell'Isola resta in primo piano anche lo stop, decretato dal Tribunale di Cagliari, alla fusione degli aeroporti di Olbia e Alghero. La decisione che preoccupa i sindacati, che temono soprattutto per Riviera del Corallo. Le parti sociali chiedono ora alla regione e alla stessa F2i un confronto sul futuro degli scali.