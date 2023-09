Turismo in camper: in Sardegna 74 nuove aree attrezzate per la sosta

Basta camper in sosta in aree non autorizzate in Sardegna, come la radura dove è morto il piccolo Daniel Imbuzan a Olbia.

Se una legge regionale proibisce fin dal 2017 il campeggio libero in tutta l’isola, a partire dallo scorso anno la Regione sta finanziando con dei bandi la costruzione di aree attrezzate per il turismo itinerante.

Trentadue i Comuni sardi che hanno ricevuto contributi nel 2022, per un totale di un milione e mezzo di euro. Quasi due i milioni stanziati invece per l’anno in corso, per altri 42 interventi.

Le 72 nuove aree per i camper, già pronte o in costruzione, sono distribuite capillarmente in tutte le province, con una prevalenza delle aree interne.

Il prossimo passo sarà quello della costruzione di una vera rete delle aree attrezzate pubbliche, con una mappa disponibile online e magari da consegnare ai camperisti che sbarcano in Sardegna, oggi in arrivo prevalentemente nei porti di Olbia e Porto Torres.

Oltre alla promozione della parte meno conosciuta e meno dotata di strutture ricettive dell’Isola, lo sviluppo di una rete capillare di aree di sosta pubbliche per i camper può favorire il turismo fuori stagione, specie nei sei mesi freddi, quando quasi tutti i campeggi privati sono chiusi.

Per promuovere questa modalità alternativa di venire in vacanza in Sardegna, dal 6 all’8 ottobre si svolgerà a Ozieri la 4a edizione del “Festival del turismo itinerante e delle attività ludico-sportive all’aria aperta”.