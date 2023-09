Verso Bologna-Cagliari, i rossoblù sardi puntano a risollevarsi

Rossoblù contro rossoblù. Al Dall'Ara, per la terza giornata di campionato, Bologna-Cagliari, una sfida importante per i sardi dopo la sconfitta subita dall'Inter alla Domus. Ventimila gli spettatori attesi allo stadio, almeno 800 i supporter della squadra guidata da Claudio Ranieri, che potrebbe mettere in campo già dal primo minuto il neoacquisto Petagna.



Non ci sarà di sicuro Pavoletti, nella giornata di ieri ha svolto un lavoro personalizzato dopo il fastidio patito alla coscia nel primo tempo della gara contro i nerazzurri di lunedì scorso.



Ventidue in totale i convocati, per l'attacco l'allenatore potrebbe puntare proprio su Petagna, in solitudine oppure a due con Luvumbo, in un eventuale 4-4-2 corazzato.



Nel capoluogo emiliano-romagnolo Ranieri incontra così alla guida dei felsinei quel Thiago Motta ben conosciuto fin dai tempi dell'Inter nel 2011-2012. La stampa sportiva parla di un rapporto fra i due incrinato quando l'italo-brasiliano fu strappato ai lombardi dal Paris Saint-Germain. Ma rimane la stima reciproca, non sarà di certo una sfida permeata dal rancore.



Intanto si è chiuso il mercato estivo, il Cagliari ha speso in totale 20 milioni di euro. Fra le ultime operazioni, la cessione in prestito di Kourfalidis alla Feralpisalò sino al termine della stagione di serie B. Si aggregherà al gruppo di Bologna ma soltanto per vedere la partita il greco-olandese Chatzidiakos, la nuova conquista degli isolani. Mister più che soddisfatto per le operazioni, sottolineano dalla squadra.