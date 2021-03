890 nuovi positivi, 23 vittime, crescono i ricoveri

Tamponi in aumento

Sono 890 i nuovi positivi al Covid in Sicilia su 29.038 tamponi processati, si mantiene stabile il tasso di positività, quasi al 3,1%. 23 morti mentre aumenta la pressione sugli ospedali: 813 i ricoveri ordinari, 127 i pazienti in terapia intensiva (con 10 ingressi giornalieri).

858 i siciliani guariti.

La distribuzione dei casi nelle province vede in testa Palermo con 286 nuovi contagi, segue Catania con 121, poi Ragusa (109), Siracusa (98), Messina (83), Caltanissetta (78), Agrigento (70), Enna (25), Trapani (20).