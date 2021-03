Virus, 892 nuovi contagiati. Quattro nuove zone rosse

Sono 892 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. per un totale di 16.403 attuali positivi. Le vittime sono 22. I guariti/dimessi sono 4261. I tamponi: 27.829. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 8, per un totale di 121 posti occupati. La Sicilia resterà arancione fino al 30 aprile, così come prevede il nuovo decreto Draghi. Ma nell'isola sono già 15 i comuni in zona rossa ed entro stasera, con una nuova ordinanza del Presidente della Regione, anche Agrigento potrebbe essere messa in lockdown. Ma si pensa anche alla terapia anti covid. IL Policlinico di Messina è tra i centri siciliani in cui sarà possibile sviluppare le cure con gli anticorpi monoclonali. Sul fronte dei vaccini cominciano a scarseggiare le dosi di Astrazeneca e Pfizer. Musumeci ha annunciato l'arrivo di 28 mila dosi di Moderna, mentre per i primi di aprile dovrebbero arrivarne 110 mila degli altri sieri.



Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha firmato l'ordinanza che istituisce quattro nuove "zone rosse" in Sicilia. Si tratta di Centirupe, in provincia di Enna, Comitini, Racalmuto e Siculiana, in provincia di Agrigento. L'ordinanza entrerà in vigore sabato 27 marzo e sarà valida fino al 6 aprile compreso. Con la stessa ordinanza viene prorogata sino al 6 aprile la "zona rossa" a Caltavuturo e a San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci e deciso in base alla relazione delle rispettive Asp. Nella stessa ordinanza, esclusivamente per i territori comunali dichiarati "zona rossa", è disposto il divieto di transito in ingresso e in uscita per raggiungere le seconde case. Infine, è estesa la chiusura delle scuole dal 29 marzo al 31 marzo nel Comune di Biancavilla, in provincia di Catania. mentre, rispetto alla precedente ordinanza, è stata esclusa nel Comune di Casteltermini, in provincia di Agrigento.



Colpo di scena all'Assemblea regionale siciliana. Il Covid blocca il percorso della legge di stabilità su cui da giorni i parlamentari si confrontano in Aula, costringendo Sala d'Ercole a uno stop forzato. A dare l'annuncio visibilmente preoccupato è stato il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, dopo un breve confronto con il governatore siciliano, Nello Musumeci, e il segretario generale dell'Ars, Fabrizio Scimè. "Ci è stata data notizia che alcune delle persone che hanno lavorato in questi giorni in commissione Bilancio per il lavoro sulla finanziaria sono in quarantena perché una è risultata positiva al Covid", ha detto Miccichè. Ad aver contratto il virus è stato l'autista del ragioniere generale della Regione siciliana. "C'è un forte rischio che sia stato trasmesso all'interno di questo palazzo il maledettisimo Covid", ha aggiunto Miccichè. Il ragioniere generale che si è sottoposto a tampone e il cui esito arriverà martedì, infatti, ha partecipato ai lavori della commissione Bilancio chiamata a esaminare il testo della legge di stabilità prima dell'approdo in Aula. "Chiedo a tutti di avere la massima prudenza. Dobbiamo aspettare martedì quando avremo il responso del tampone del ragioniere generale", ha detto Miccichè, annunciando per domani "un'enorme sanificazione del palazzo". "Sicuramente fino a martedì ognuno di noi dovrà restare a casa e non avremo possibilità di portare avanti il lavoro - ha concluso il presidente dell'Ars -. Lo dico con grande rammarico".



Una squadra di medici è in arrivo a Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea siciliana, per effettuare i tampini rapidi ai deputati e al personale. A coordinare il lavoro è l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.



L'Ars ha votato la proroga fino al 30 aprile dell'esercizio provvisorio. Subito dopo il presidente Gianfranco Miccichè ha rinviato i lavori a martedì alle 11, anche c'è attesa per l'esito dei tamponi rapidi in corso a Palazzo su deputati e personale e soprattutto per quello molecolare già effettuato dal ragioniere generale della Regione, il cui autista ha contratto il virus.