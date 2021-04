In casa oltre 650 grammi di marijuana, arrestato 50enne

droga

Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato a Palermo un 50enne già noto alle forze dell'ordine. Durante un servizio antidroga nel quartiere Ballarò lo hanno notato intrufolarsi in un immobile in via delle Pergole e, insospettiti, lo hanno raggiunto. Durante la perquisizione, estesa anche alla sua abitazione i militari hanno ritrovato oltre 650 grammi di marijuana, parzialmente suddivisa in dosi, più di 6500 euro in contanti, ritenuti frutto dell'illecita attività di vendita, due bilancini digitali e vario materiale utile al confezionamento dello stupefacente. L'uomo è stato posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida