Contagi stabili

Il bollettino del 25 aprile

In Sicilia 1.061 nuovi positivi al Covid e altri 6 morti. Sono 203.576 i casi totali e 5.292 i decessi complessivi. Dei nuovi contagiati, 378 sono riferibili alla provincia di Palermo, 148 a quella di Catania e 146 a quella di Messina; 123 a quella di Siracusa e 116 al Ragusano.

Ammonrano a 172.774 i guariti, +756; 25.510 gli attuali positivi, +299. Sono 1.244 i ricoverati con sintomi, 171 in terapia intensiva, 8 del giorno; 21.800 i tamponi effettuati.



Centri vaccinali aperti anche ai non prenotati. In fila, nell'hub di Messina, anche un 92enne.

Il servizio di Duilio Calarco