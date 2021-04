Covid 19, 1222 i contagi. Quindici i morti. Scattano tre nuove zone rosse

virus

L'aggiornamento dei dati sul contagio dal bollettino quotidiano dell'Istituto Superiore di Sanità. Su 21.144 tamponi processati i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia sono 1222, gli attuali positivi sono 21.011. Le vittime in un solo giorno sono state 15 (4.662 dall'inizio dell'emergenza sanitaria) e i guariti 66. . La Sicilia è tra le 11 regioni d'Italia che hanno un Rt superiore a 1: 1,08. Segno che la curva del contagio, nell'Isola, è in lieve crescita. Secondo il consueto monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità, la nostra regione resta comunque a rischio moderato. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 898, mentre si trovano in terapia intensiva 150 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 463 a Palermo, 162 a Catania, 132 a Messina, 80 a Ragusa, 113 a Trapani, 27 a Siracusa, 109 a Caltanissetta, 103 ad Agrigento e 33 a Enna.