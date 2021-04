Avvocato in coma dopo essere stato vaccinato. La procura apre un'inchiesta

Policlinico di Messina

La procura di Messina ha aperto un fascicolo contro ignoti ed acquisito campioni biologici e la documentazione clinica dell'avvocato Mario Turrisi ricoverato in condizioni critiche in rianimazione al policlinico di Messina per un'emorragia cerebrale causata da una trombosi.



Il 45enne professionista di Tusa, nel messinese, il 12 marzo scorso aveva avuto somministrata, assieme ad altri suoi colleghi, una dose del vaccino AstraZeneca nella struttura di Mistretta. nessun malessere dopo l'iniezione, affermano amici e conoscenti, tra questi il vicesindaco di Tusa ed amico personale di Turrisi, Angelo Tudisca, che, peraltro ha fatto il vaccino assieme a lui, pochi minuti dopo nello stesso Hub.



Le forti emicranie sarebbero sopraggiunte pochi giorni addietro poi, la sera di Pasqua, l'aggravamento e la corsa al policlinico di Messina dov'è giunto privo di conoscenza.

Turrisi è molto noto a Tusa per gli incarichi nella vecchia amministrazione comunale, è presidente del laboratorio teatrale e componente della Camera penale di Patti.



Dai primi accertamenti non ci sarebbe alcuna correlazione tra il malore e la somministrazione del vaccino, ma il caso è stato segnalato all'Aifa.



Quest'ultima vicenda allunga la lista dei casi sospetti nell'Isola. il primo quello del militare di Augusta, quindi il poliziotto di Catania, poi le tre docenti, rispettivamente di Gela, Messina e Palermo e l'anziano di Agrigento. Su tutti questi decessi stanno indagando le rispettive procure.



Il servizio di Orazio Aleppo