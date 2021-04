La vittoria del Palermo sul Foggia. Al Barbera finisce 1 a 0

stadio Barbera

Dopo due mesi, il Palermo torna a vincere in casa. Nel recupero della 36ma giornata, i rosanero hanno superato il Foggia per 1-0. Poco ritmo nel primo tempo. Le squadre sembrano piuttosto contratte e provano qualche ripartenza con i lanci lunghi. Dopo il tiro di Floriano in apertura, al 10' il Foggia va vicino al vantaggio con Vitale. Il sinistro trova pronto Pelagotti. Risponde il Palermo con Rauti che non riesce ad approfittare della strana traiettoria sulla conclusione di Valente e, di testa, mette fuori. Altra occasione dei rossonero con Curcio: botta da distanza ravvicinata con Pelagotti che ci mette i pugni.

L'attaccante foggiano è pericoloso anche all'inizio della ripresa. Il suo tiro, al 5', fa la barba al palo. Poi viene fuori il Palermo che deve riscattare la sconfitta con il Monopoli e lo scialbo pareggio con la Vibonese. Bella azione sull'asse De Rose-Floriano: l'attaccante rosanero si libera ma aspetta troppo e la difesa recupera. Al 26' proteste rosanero per un presunto rigore su Odjer, che va giù in area. Ci riprova il Palermo con De Rose: tiro respinto da Fumagalli. La pressione porta al gol. A segno al 36' Nicola Valente che con un destro a fil di palo sfrutta al massimo l'assist di Floriano. Il Palermo torna così all'ottavo posto a un solo punto dal Foggia. Adesso occhi puntati sulla trasferta a Bari di domenica prossima.