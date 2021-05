Playoff: Catania-Foggia 1-3

Catania-Foggia 0-0 (h.17.30)



Primo tempo



> La partita sospesa per qualche minuto a causa di un inconveniente tecnico all'auricolare dell'arbitro.

> Tre occasioni da gol per i rossazzuri all'inizio del primo tempo

In vantaggio il Foggia. Al 34' Balde



Secondo tempo



Raddoppia il Foggia con Curcio al 64'

Al 69' accorcia le distanze il Catania, gol di Maldonado

Il terzo gol del Foggia arriva al 73' con Balde



Il Catania è fuori dai play-off, prosegue il Foggia.



L'adrenalina per la tifoseria catanese, invece, alle stelle alle 17,30, orario del fischio d'inizio di Catania-Foggia. Al Massimino, i ragazzi guidati da Francesco Baldini dovranno fare meglio rispetto all'ultima di campionato, in cui hanno affrontato proprio i pugliesi pareggiando 2-2. Anche gli etnei comunque hanno il vantaggio di potersi qualificare sia vincendo che pareggiando. E anche loro devono riscattare negli spareggi promozione un finale di stagione non esaltante.