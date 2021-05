385 nuovi contagi, quasi la metà a Catania. Meno di 10mila i positivi

sicilia

Il tasso di positività, ovvero il rapporto tra casi e test è al 2,55% al di sopra della media nazionale. 385 le nuove diagnosi ma i tamponi sono pochi, circa 15.000.

7 i decessi, calano ancora i ricoveri e scende sotto quota 10mila il numero degli attualmente positivi. Questi in sintesi i dati dell'ultimo bollettino del Ministero della Salute sul Covid in Sicilia.

Nella distribuzione dei casi, è ancora la provincia di Catania a registrarne di più, 169 in 24 ore, seguono Palermo con 54, Messina, 38, Siracusa, 37, Ragusa, 30, Agrigento, 27, Enna,13, Trapani, 10, Caltanissetta, 7. Negli ospedali i ricoverati sono 574, 11 in meno rispetto al report precedente, i pazienti in terapia intensiva sono 72, 1 in meno rispetto alle scorse 24 ore.



Il servizio di Antonio Sansonetti