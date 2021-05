sicilia

Sono 443 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 17.911 tamponi processati, con una incidenza quasi del 2,5%, in diminuzione rispetto a ieri che era al 2,8%. La Regione è sesta per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 10 e portano il totale a

5.709. Il numero degli attuali positivi è di 15.013 con una

diminuzione di 255 casi. I guariti oggi sono 688.

Negli ospedali i ricoverati sono 808, 32 in meno rispetto a

ieri, quelli nelle terapie intensive sono 104, 3 in meno

rispetto a ieri.

La distribuzione tra le province: Palermo ha 127 casi, Catania

111, Messina 43, Siracusa 30, Trapani 22, Ragusa 34,

Caltanissetta 10, Agrigento 32, Enna 34.