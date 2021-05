Un canadair in azione

Un incendio e' divampato nell'area della Riserva naturale di Cavagrande del Cassibile, nel Siracusano. Per spegnerlo sono giunti sul posto almeno due canadair. Le fiamme il Movimento sono divampate a Cozzo Ferraro, in contrada Chiusa Cavalli ad Avola Antica, a Cozzo Marotta e nelle contrade Bochini e Bimmisca. Il fuoco sta interessando, in particolare, la zona B o pre-riserva di Cava Grande del Cassibile.