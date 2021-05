Diversi roghi nel ragusano

rg

Tutte le squadre operative, del comando Vigili del Fuoco di Ragusa e dei distaccamenti di Vittoria e Modica, sono state impegnate dalle ore otto di stamani per diversi incendi che hanno coinvolto vegetazione. Un grosso incendio, sviluppatosi in c/da Giardinello in territorio di Comiso, ha interessato il canneto sull’alveo del fiume Ippari minacciando le zone abitate. Sul posto due squadre dei Vigili Del Fuoco provenienti da Vittoria e da Ragusa. Un altro incendio ha interessato una vasta area in c/da Calvara nel territorio di Chiaramonte.

Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, la Forestale e un elicottero Forestale.

Altri incendi hanno interessato diverse zone della Provincia impegnando per tutta la giornata i Vigili del Fuoco.

Squadre impegnate nello spegnimento di altri incendi in zona Santa Maria del Focallo, e Santa Croce Camerina