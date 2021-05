Omicidio alla Vucciria, a Palermo

vucciria

Agguato a colpi di pisola in via dei Cassari, a Palermo. La vittima è Emanuele Burgio 26 anni. Il giovane è deceduto all'arrivo in ospedale.

Emanuele Burgio, ucciso con almeno tre colpi d'arma da fuoco nel popolare mercato della Vucciria a Palermo, è figlio di Filippo già condannato per mafia. Il padre è considerato il cassiere del clan di Porta Nuova e uomo del boss Gianni Nicchi. Filippo Burgio era stato coinvolto nell'operazione dei carabinieri Hybris del 2011 e

condannato con pena definitiva a 9 anni di reclusione. Soccorso da alcuni familiari il 26enne è stato portato nel pronto soccorso del Policlinico di Palermo. Le sue condizioni era però gravissime. Appena si è sparsa la voce dell'accaduti in ospedale sono arrivate circa trecento persone. La notizia della morte ha scatenato la rabbia di alcuni dei presenti, soprattutto tra parenti e amici, che volevano vedere il corpo di Emanuele Burgio a tutti i costi. La calma è stata riportata dalla polizia. Sull'omicidio indaga la squadra mobile della Questura di Palermo