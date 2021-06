Una scultura e un murale dedicati a Guttuso

Una scultura in tufo con un bassorilievo in bronzo che raffigura Renato Guttuso a centodieci anni dalla nascita. L'opera insieme al murale si trova a Bagheria, città natale dell'artista. “Viziarsi di Sicilia” è un omaggio al pittore voluto da due cittadini e commercianti, Ina e Franco Aliotta, ai quali l'amministrazione comunale ha affidato un’area a verde in via Vallone De Spuches, nell’ambito di un progetto di riqualificazione urbana della città. Il murale è stato realizzato da Gigia Bolone e Rori Cannavò de “I Pittamuri” di Termini Imerese che hanno ripreso colori e immagini cari a Guttuso e presenti nelle sue opere.

murale e scultura guttuso