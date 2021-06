21esimo scudetto per Ekipe Orizzonte. Le etnee battono Padova ai rigori

La gioia delle etnee che hanno conquistato il loro 21esimo scudetto

Sono stati ancora una volta i rigori a decidere la vittoria tra le ragazze dell'Ekipe Orizzonte e le venete del Padova. E stavolta sono state le etnee a imporsi, senza sbagliare un solo rigore e conquistando così lo scudetto del campionato di A1. Nella piscina del centro sportivo Plebiscito, dopo una partita combattutissima, il risultato finale è stato 14-11. Per l'Orizzonte Catania si tratta del 21esimo scudetto. L'ultimo, nel 2019, poi, l'anno scorso, lo stop del campionato a causa della pandemia.



Una partita cominciata con lo sprint delle etnee che hanno realizzato 3 reti nel primo quarto d'ora. Poi, le venete sono riuscite a riavvicinarsi. Metà gara si è chiusa 6-4 per l'Orizzonte, poi il testa a testa tra le due squadre, andato avanti durante tutta la seconda parte di gara. I tempi regolamentari si sono chiusi sul 10-10. Tutto si è così deciso ai rigori come anche 3 delle altre 4 gare di queste finali scudetto. Di fronte alla porta, le catanesi non hanno sbagliato nulla, realizzando 4 reti. Male invece le padovane che hanno commesso 2 errori su 3.



Festa grande per le nuove campionesse d'Italia.