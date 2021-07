Contagi in crescita

Il bollettino

Quasi il 22% degli over sessanta siciliani non ha ancora fatto il vaccino, una percentuale allarmante quella fornita dalla fondazione Gimbe, il doppio della media nazionale. Cresce così il timore che gli ospedali possano riempirsi di nuovo, ora che il numero dei contagi è tornato a salire: in sicilia sono 353 i nuovi positivi, di cui 20 conteggiati oggi ma relativi a dicembre, su 12mila tamponi. con una percentuale del 2,92%.



Catania è la prima città dell'isola seguita da caltanissetta, ma i numeri crescono ovunque, e infatti questa settimana si è registrato un aumento del 47% dei nuovi casi. Nessun morto oggi e per ora nessun allarme ricoveri: in ospedale ci sono 161 persone colpite dal covid 19, di cui 21 in terapia intensiva, con un solo nuovo ingresso



In questa ottica l'Asp di Palermo il 19 e il 20 luglio porterà le fiale al nautoscopio, uno dei locali simbolo dell'estate nel capoluogo. a partire dall'ora aperitivo, le 18, si potrà ordinare da mangiare e da bere ma anche un vaccino, che sarà poi fatto nel camper dei medici Usca all'ingresso del locale. intanto è tornato in indonesia il delegato del paese asiatico risultato positivo durante il G20 di Catania. l'ambasciatore ha scritto all'ospedale Cannizzaro ringraziando per le cure ricevute, il funzionario è stato infatti uno dei 134 pazienti curati con successo con gli anticorpi monoclonali.