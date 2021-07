Covid, 568 nuovi casi e tasso di positività record. In crescita i ricoveri

Ancora alto il numero dei contagi sull'isola. Sono 568 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 8.025 tamponi processati nell'isola. Nuovo record del tasso di positività, che è poco superiore al 7%. La Sicilia resta al secondo posto per le nuove diagnosi giornaliere dietro al Lazio. Gli attuali positivi sono 7.921 con un aumento di altri 449 casi. I guariti sono 119 mentre nelle ultime 24 ore non si registrano nuove vittime e il totale dei decessi resta 6.024.



Sul fronte ospedaliero sono adesso 221 i ricoverati, 12 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 29 i ricoverati, 2 in più. Sul fronte del contagio nelle singole province: Caltanissetta 115, Palermo 96, Ragusa 76, Messina 66, Agrigento 63, Catania 56, Siracusa 36, Trapani 32, Enna 28.



Il servizio di LETIZIA VELLA