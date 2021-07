covid

E' arrivato il via libera al decreto con le norme anti Covid. Il 5 agosto entreranno in vigore le nuove misure sul Green pass esteso: servirà una dose di vaccino per i tutti i locali al chiuso. Stabiliti nuovi criteri per i colori delle Regioni: fissata una soglia del 10% per le terapie intensive e del 15% per i reparti ordinari, oltre le quali si andrebbe in zona gialla.  Prorogato lo stato d'emergenza al 31 dicembre.