Il Festino al tempo del Covid

L'arcivescovo di Palermo

La pandemia come strumento di comprensione della realtà che unisce tutti gli uomini: ci sono più riferimenti al Covid nel discorso che monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, ha fatto nel corso della celebrazione dei Vespri nel giorno del Festino di Santa Rosalia che quest'anno, vista l'emergenza sanitaria, non viene celebrato con le consuete manifestazioni di piazza.



"Nessuno è una monade. Siamo interconnessi. La Chiesa chiama questa rete comunione. E la pandemia ci ha ricordato che viviamo tutti nella stessa casa. Siamo sempre tra corpi, tra case, tra quartieri: nessuno può sottrarsi dalla relazione nella quale è inserito" - ha detto il presule. "E' dentro queste relazioni che dobbiamo guardare al presente per preparare il futuro. E il domani riguarda i figli dei nostri figli, quelli che si stanno preparando a venire in questa nostra madre Terra: che non la trovino distrutta, che non la trovino depredata, che non la trovino infuocata. Che sia una casa confortevole, piena di vita e di relazioni!" .



Abbiamo un compito prezioso. Che il profumo di Santa Rosalia continui ad attraversare il tempo e diventi sempre piu' intenso. Il profumo di Santa Rosalia e' quello di una Palermo in cui i nostri cuori si aprono e diventano accoglienza, quello di una Palermo che avanza nel cammino faticoso, lento ma deciso, di riscattarsi dalla bruttura del male per ritrovare e rinnovare la bellezza di una relazione capace di avere cura, di avere a

cuore", ha continuato parlando sul sagrato della cattedrale. Dall'alto della montagna, dall'alto di Monte Pellegrino, il monte di Palermo, il monte della Santuzza, "si vedono orizzonti alti. Dall'alto della montagna,

dall'alto di Monte Pellegrino, si vede il mare. E guardando il mare si vedono tante barche. Sono le imbarcazioni dei migranti, che navigano trasportando chi fugge dalla fame, dal dolore, dalla guerra, che vengono respinte, che affondano. Come dall'alto, minuscoli, si vedono i corpi galleggianti senza vita. Si vede questo nostro Mediterraneo diventato il cimitero dei fratelli e delle sorelle".



Quei morti, ha sottolineato il vescovo Corrado, "senza grembo, senza cuori accoglienti, che si consumano in un silenzio disumano, in una indifferenza senza pari. Le morti in mare cosi' come le morti di chi e' rimasto da solo negli ospedali sono le ferite che oggi bruciano e violentano la condizione umana. Non e' possibile continuare cosi'! Questo mondo diviso, questo mondo dei ricchi e dei potenti che si difendono dai poveri e dai deboli, non ha futuro! Per fortuna che guardando il mare si vedono anche le navi dei pescatori di uomini. E mai come oggi diventare pescatori di uomini e' la missione urgente, indispensabile per restare umani. Perche' non avanzi anche un'altra pandemia: la 'sclerocardia'".



Ecco la sfida oggi, della casa e della citta': "Nonostante la diversita' di visioni e di interessi, ritrovare nuovamente la rete umana di cui facciamo parte. Essere interconnessi non e' ne' un'imposizione dall'alto, ne' un precetto morale: e' un'istanza di identita' e di sopravvivenza. Restare in questa interconnessione, restare nella condivisione, e' l'unica via per la vita piena". Cosi', di questa pandemia, "che sembra lasciarci eppure continua a minacciarci", "non dobbiamo dimenticare il cambiamento che ci ha chiesto e ci chiede". La proposta di Santa Rosalia e' quella di "salire in alto", accettare il rischio di guardare la nostra vita dall'alto per guadagnarne una visione nuova: "Uscire per un attimo dal nostro piccolo mondo per guardare l'ampiezza della realta' nella quale siamo inseriti".



Domani l'arcivescovo sorvolera' la citta' in elicottero con il reliquiario della santa. "Domani Rosalia ci fara' alzare lo sguardo verso l'alto - afferma don Corrado - da dove ci visitera' anche attraverso il frammento del suo corpo che domani sorvolera' in elicottero la sua e nostra Palermo, assumendo ancora il nostro dramma pandemico e sociale ma riconsegnandoci un forte e inderogabile messaggio di solidarieta' e di speranza".