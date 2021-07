Incendio all'hotspot che accoglie i migranti, in 30 riescono a fuggire

Incendio hotspot Pozzallo

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, le fiamme sarebbero state appiccate da alcuni migranti a materassi e suppellettili nella sala centrale dell'hotspot all'interno del porto di Pozzallo. Intervenuti per domare il rogo i vigili del fuoco di Modica, sul posto insieme a vigili urbani, polizia e carabinieri. Danni ingenti, ma nessun ferito. Mancano all'appello una trentina di stranieri che avrebbero approfittato dell'incendio per fuggire. Al momento sono ricercati. Gli altri ospiti, un centinaio, alcuni minorenni, saranno probabilmente trasferiti altrove nelle prossime ore. Stando alle prime informazioni, il nucleo dei "fuggitivi" sarebbe arrivato con un recente sbarco e avrebbe dovuto effettuare la quarantena per il Covid prima di essere destinato al centro di seconda accoglienza.