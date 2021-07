La Sicilia in piazza per festeggiare la Nazionale

vittoria

Tifosi impazziti in molte città dell'isola. In centro a Palermo, bandiere tricolore, trombette e facce colorate di verde, bianco e rosso in piazza

Politeama. Palermitani in strada , subito dopo l'ultimo rigore parato da Donnarumma che consegna l'Europeo agli Azzurri. Gli immancabili botti i giochi d'artificio.In piazza ci sono famiglie con bambini,passeggini e anche i alcuni cani hanno un fazzoletto tricolore attorno al collo. Scene di esultanza simili in tutta l'isola, fino a Lampedusa





Le immagini dei tifosi a Palermo e Lampedusa





