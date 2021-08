Contagi stabili oltre quota mille (1.013), preoccupa l'aumento dei ricoveri

Il numero che spaventa viene dagli ospedali. I nuovi ingressi nei reparti Covid dell'isola sono 32. Quindi sale a 531 il numero dei ricoverati e resta di 65 quello dei pazienti in terapia intensiva. La Sicilia è anche oggi la prima regione per nuovi contagi. 1.013 su 18.400 tamponi, con una percentuale di positivi del 5,4%. Il 90% delle persone che hanno bisogno di assistenza in ospedale non è vaccinato. Preoccupa quindi il dato siciliano degli over 80, e cioè i più fragili se colpiti dal Covid, visto che ha ricevuto le due dosi solo poco più del 78% rispetto a una media nazionale del 91,5.



E anche oggi ci sono state vittime, 3 i decessi segnalati. Palermo è la provincia con più nuovi contagi - 221 - seguita dalle altre due città metropolitane. Dunque il virus si moltiplica e un dato lo mostra con evidenza: è quello relativo all'incidenza settimanale. 127 nuovi casi ogni 100 mila abitanti, la scorsa settimana erano 101. Ricordiamo che per il passaggio in zona gialla ne bastano 50 se associati a una occupazione di posti letto del 15% nei reparti Covid e del 10% in terapia intensiva: anche queste due soglie si avvicinano rapidamente.



E intanto da ragusa, il dirigente Asp Angelo Aliquò sulla sua pagina Facebook lancia l'allarme per i kit tampone fai da te. "In troppi non segnalano la positività scoperta da soli", è la denuncia del manager che chiede ne venga sospesa la vendita.



Il servizio di Eleonora Mastromarino

