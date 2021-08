Caldo e incendi, fiamme vicino al Cretto di Burri

Cresce l'ondata di caldo africano. Nei prossimi giorni è previsto un ulteriore aumento delle temperature con picchi di 45 gradi nelle località interne dell'Isola, soprattutto tra martedì e mercoledi.

Si susseguono i bollettini di allerta della Protezione civile per le ondate di calore e il rischio di incendi favoriti dallo scirocco.

Mezzi aerei in azione per spegnere i roghi che continuano a divampare sui Nebrodi e sulle Madonie, ma anche vicino al Cretto di Burri, a Gibellina.

Gli incendi stanno distruggendo ampie aree di vegetazione a Poggioreale, nel Trapanese, e a Prizzi, Valledolmo e Roccapalumba, nel Palermitano, sfiorando alcune abitazioni.

Le fiamme ai margini della carreggiata hanno bloccato a lungo il traffico sull'autostrada A29 tra Salemi e Gallitello.

