Medico sospeso: intascava gli onorari per l'attività intramoenia

Guardia di finanza

Un medico specialista messinese di 52 anni è stato sospeso per un anno dalla professione sanitaria in quanto accusato di aver intascato gli onorari dai pazienti senza versali nelle casse dell'ospedale pubblico in cui lavorava. Le indagini dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina con il coordinamento del pool di magistrati della Procura di Messina che si occupano di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, attraverso l'acquisizione di documenti, attività di osservazione e pedinamento, ricostruzioni contabili e intercettazioni telefoniche hanno permesso di raccogliere indizi nei confronti del professionista. La disciplina di settore dell'Alpi, cioè l'attività libero professionale espletata dal medico, legato all'azienda da rapporto di esclusività, fuori dall'orario di lavoro, su libera scelta e su richiesta dell'assistito pagante, oltre a dover essere oggetto di espressa autorizzazione e a determinate condizioni, prevede, che l'utenza prenoti la visita tramite il Centro Unico di Prenotazione dell'ospedale e, prima della visita, il paziente provveda al pagamento all'ufficio ticket dell'importo dovuto, secondo un tariffario predeterminato dall'ospedale pubblico; a valle, il medico riceve, quindi, gli emolumenti di sua pertinenza direttamente in busta paga.