Ordigno con minacce a Musumeci fatto brillare sulla Catania-Militello

il governatore della Sicilia, Nello Musumeci

Un ordigno rudimentale è stato fatto brillare dagli artificieri della polizia lungo la ferrovia Catania-Militello all'altezza di Militello val di Catania. Una lettera di minacce al governatore siciliano Nello Musumeci, è stata scoperta poco distante.



A indagare sull'episodio è la questura di Catania e per domani la prefetta di Catania, Maria Carmela Librizzi ha convocato il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza.



Intanto arrivano attestati di solidarietà a Musumesi da tutto l'arco politico. La giunta sostiene il governatore e chiede di abbassare i toni: il clima di odio e violenza non solo verbale che viene sempre più spesso alimentato strumentalmente, si legge in una nota, è pericoloso e ormai dilagante