Reddito di cittadinanza, 102 persone denunciate

Carabinieri a Messina

Maxi inchiesta dei carabinieri in provincia di Messina. Denunciate in stato di liberta' 102 persone per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per 624mila euro complessivi. Sospeso il sussidio. Alcuni soggetti coinvolti erano sottoposti a misure cautelari personali o avevano uno dei componenti della famiglia che si trovava in questa condizione, per altri reati, e avevano omesso di comunicarlo all'Inps. Sei degli indagati, invece, avrebbero dichiarato falsamente di risiedere in Italia da almeno 10 anni. Altri due avevano reso false dichiarazioni sul numero dei membri del nucleo familiare, percependo un contributo economico superiore rispetto a quello spettante.