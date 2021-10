Tentata rapina aggravata, quattro arresti

carabinieri

Quattro arresti eseguiti dai carabinieri a Palermo per tentata rapina aggravata. L'episodio risale a settembre di un anno fa. I quattro, tutti palermitani, di età compresa tra i 34 e i 66 anni, già noti alle forze dell'ordine, avevano tentato di portare via gli incassi di vari distributori a un uomo che, per lavoro, aveva il compito di ritirarli. Dopo averne studiato le abitutudini, a bordo di due auto e uno scooter avevano tamponato, bloccandola, la macchina su cui viaggiava, mandando in frantumi il finestrino nel tentativo di afferrare il borsello con i contanti. La vittima è però riuscita a fuggire, facendo fallire il colpo. Fondamentali per l'identificazione dei malviventi le immagini delle telecamere di videosorveglianza.